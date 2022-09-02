02.09.2022 13:07 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Угринів» - 40 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових авто;

«Лужанка» - 20 легкових авто;

«Вилок» - 10 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.