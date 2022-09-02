02.09.2022 14:27 Дмитро Колонєй

У РФ шукають українців та незадоволених війною

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням, на ГУР МО України, у Росії посилюється кампанія з пошуку громадян рф, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

У Москві проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».

Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території страни-агресора.