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02.09.2022  14:27   Дмитро Колонєй

У РФ шукають українців та незадоволених війною

Про це інформує військова розвідка України.

Шукають українців та незадоволених війною у РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням, на ГУР МО України, у Росії посилюється кампанія з пошуку громадян рф, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.
 
У Москві проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».
 
Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.
 
Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території страни-агресора.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, поиск недовольных, украина, москва
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