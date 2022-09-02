02.09.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

У «Дії» стало доступне електронне пенсійне посвідчення

Електронний варіант документа повністю замінить паперовий.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що власники пенсійного можуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку Дія.

Пенсійні посвідчення доступні за такими видами:

за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;

спеціальне: видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

В цей же час зазначається, що пенсійне посвідчення має бути видане після 2014 року. Якщо у вас пенсійна-книжечка старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді. Також варто звернути увагу, щоб у пенсійному не було помилок та всі дані були коректними.

Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно. Також треба оновити застосунок.

Нагадаємо, у «Дії» низка документів стала доступна англійською мовою.