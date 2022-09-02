02.09.2022 12:07 Рита Парфенова

Як виглядає спорткомплекс Харкова після ракетного удару: фоторепортаж

В ніч з 1 на 2 вересня окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району міста Харкова.



Фото: Василь Голосний

Поруч із спорткомплексом в Холодногорському районі міста влучило дві ракеті, передає РЕДПОСТ.

В результаті зруйновано приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи. Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.



Крім того, пошкоджено кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Попередньо, ракети типу С-300 прилетіли з території бєлгородської області рф.

Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.

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