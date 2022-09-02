Як виглядає спорткомплекс Харкова після ракетного удару: фоторепортаж

В ніч з 1 на 2 вересня окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району міста Харкова.
Поруч із спорткомплексом в Холодногорському районі міста влучило дві ракеті, передає РЕДПОСТ.
В результаті зруйновано приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи. Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.
Крім того, пошкоджено кілька автомобілів. Постраждалих немає.
Попередньо, ракети типу С-300 прилетіли з території бєлгородської області рф.
Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
2 вересня 1996 року, відповідно до Указу тодішнього Президента Леоніда Кучми, в Україні розпочалася грошова реформа.
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