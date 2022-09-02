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02.09.2022  08:04   Рита Парфенова

Ворог ударив по Харкову ракетою С-300: пошкоджені авто та інфраструктурні об'єкти

Вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.


t.me/ihor_terekhov

Під обстрілом опинився Холодногірський район міста. Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Ночью был прилет в Холодногорский район города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля. С утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту «прилета», - написав він.

Згодом мер додав, що, крім авто, ушкоджено два інфраструктурні об'єкти.

Внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.

Нагадаємо, близько десятої години вечора 31 серпня з російського бєлгорода був нанесений черговий ракетний удар по Харкову та передмістям.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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