Ворог ударив по Харкову ракетою С-300: пошкоджені авто та інфраструктурні об'єкти

Вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.
Під обстрілом опинився Холодногірський район міста. Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Ночью был прилет в Холодногорский район города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля. С утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту «прилета», - написав він.
Згодом мер додав, що, крім авто, ушкоджено два інфраструктурні об'єкти.
Внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.
Нагадаємо, близько десятої години вечора 31 серпня з російського бєлгорода був нанесений черговий ракетний удар по Харкову та передмістям.
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