02.09.2022 08:26 Рита Парфенова

Харків на ранок 2 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 вересня.

Загалом за добу з 1 по 2 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж;

2 – аварійно-рятувальні роботи,

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

2 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.