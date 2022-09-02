Харків на ранок 2 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 вересня.
Загалом за добу з 1 по 2 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
20 – на ліквідацію пожеж;
2 – аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
2 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.
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