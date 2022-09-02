02.09.2022 08:54 Рита Парфенова

Ворог наніс авіаудари по населеним пунктам Харківської області (відео)

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні окупованих районів Харківської області, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Ворог веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.



На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб.



Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.



На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.