2 вересня: подробиці нічного ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько пічночі з 1 на 2 вересня російські військові вкотре віпустили ракети по Харкову та передмістям.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 2 вересня, передає РЕДПОСТ.
«Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі», – зазщничив він.
На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо - випущені ракети комплексу С-300.
Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.
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