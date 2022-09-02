02.09.2022 09:28 Рита Парфенова

2 вересня: подробиці нічного ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько пічночі з 1 на 2 вересня російські військові вкотре віпустили ракети по Харкову та передмістям.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 2 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі», – зазщничив він.

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо - випущені ракети комплексу С-300.

Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.