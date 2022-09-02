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02.09.2022  09:28   Рита Парфенова

2 вересня: подробиці нічного ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько пічночі з 1 на 2 вересня російські військові вкотре віпустили ракети по Харкову та передмістям.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 2 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема  спорткомплекс та автомобілі», – зазщничив він.

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо - випущені ракети комплексу С-300.

Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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