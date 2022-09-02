Один чоловік загинув, трое жінок поранено внаслідок обстрілів окупантів

Внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.
Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, внаслідок обстрілів у Руській Лозовій загинув місцевий мешканець 1959 року народження. Висловлюю співчуття родині з приводу цієї втрати», – написав він.
Голова ХОВА Олег Синєгубов додав, що протягом доби по області госпіталізували трьох жінок 47-ми, 66-ти та 39-ти років в Ізюмському районі.
Протягом доби окупанти наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях.
Нагадаємо, вночі з 1 на 2 вересня ворожа ракета прилетіла в один із районів Харкова.
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