02.09.2022 07:30 Рита Парфенова

2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

2 вересня 1996 року, відповідно до Указу тодішнього Президента Леоніда Кучми, в Україні розпочалася грошова реформа.

Сьогодні українська національна валюта відзначає день народження. Повноцінну грошову одиницю наша країна здобула на п'ятому році незалежності. Під час грошової реформи, яка розпочалася 2 вересня 1996 року, гривня замінила українські карбованці та стала національною валютою.



Нова національна валюта вводилася у прив'язці до курсу долара. Тоді за одну гривню можна було придбати 66 центів.



Цього дня за встановленим курсом було переведено у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян. Рублеві вклади населення було перераховано у гривні за курсом 100 000 карбованців за одну гривню без будь-яких обмежень та конфіскацій із вільним їх використанням у гривнях.



Протягом 15 днів – з 2 до 16 вересня 1996 року – у готівковому обігу одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням останніх. Після 16 вересня 1996 року прийом карбованців було припинено, і єдиним законним засобом платежу на території України з того моменту й досі є гривня.



До речі, у вересні 2008 року у рамках щорічного засідання комісії з естетики Міжнародного фінансового банку швейцарські фінансисти провели конкурс серед світових валют на звання найкрасивішої. Експертизу 50 номінантів проводили за такими категоріями: естетичне оформлення, платоспроможність, банківське забезпечення, історичне значення зображень на валюті. За підсумками експертних результатів, третє місце дісталося євро, друге – австралійському долару, а найкрасивішою була визнана українська гривня.



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У 2010 році підписом та печаткою – найнеобхіднішими для нотаріуса речами – було затверджено День нотаріату України.



Професійне свято нотаріусів встановлено указом президента Віктора Ющенка у 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.



Нотаріальна діяльність відіграє важливу роль у розвитку правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам та організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів.



Нотаріат в Україні – це система органів та посадових осіб, на які покладено обов'язок засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення. Здійснення нотаріальних дій покладено на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) та приватних нотаріусів.

Також цього дня

У 490 році до нашої ери грецький воїн Фітіпід пробіг від міста Марафон до Афін, приніс звістку про перемогу греків над персами: «Лікуйте! Ми перемогли!" - І помер. Коли в 1896 в Афінах проходили перші сучасні Олімпійські ігри, на його честь був влаштований забіг між Марафоном і Афінами. З того часу марафон став класичною дистанцією, і змагання з марафонського бігу (на дистанцію 42 км 195 м, або 26 миль 385 ярдів) стали одним із найпопулярніших видів легкої атлетики. Найбільші та найавторитетніші змагання проводяться на шосе, але також відомі марафонські старти на пересіченій місцевості та в екстремальних умовах.



1794 – розпочато будівництво Одеси. За однією з легенд перший мер міста, Герцог Де Рішельє, хто віддано служив Росії, але виріс у Франції, вирішив побудувати нове місто, яке було б красивіше за Париж. З перших днів існування Одеса обіцяла бути такою ж красивою, як і Північна Пальміра – Санкт-Петербург і тому місто на Чорному морі було відоме, як Південна Пальміра.



1831 – вийшла друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Диканьки» українського письменника Миколи Гоголя.



1834 – американський полковник Семюел Кольт запатентував револьвер. Але уявіть, що Самуель Кольт не є винахідником револьвера. Подібна конструкція з барабаном існувала з XVI століття. Збереглося багато виробів з ґнотом або кремнієвим замком, в яких присутній барабан одночасно в ролі патронника та магазину для зарядів. Здебільшого це мисливські рушниці.



1867 – перша школа для дівчаток відкривається у Гарлемі, Нідерланди.



1889 – в Маріуполі почав працювати морський порт



1945 – закінчення Другої світової війни внаслідок поразки і капітуляції Японії на Далекосхідному театрі військових дій. Корея буде поділена на американську та радянську зони окупації до утворення демократичного уряду. Зовнішню Монголію контролює СРСР, а Китай одержує владу над Внутрішньою Монголією, Маньчжурією, островами Формоза (сучасний Тайвань) та Хайнань. Американський генерал Макартур наділяється надзвичайними повноваженнями у Японії до подальших розпоряджень уряду США.



1964 – народився Кіану Рівз, американський кіноактор («Дракула Брема Стокера», «Швидкість», «Джонні Мнемонік», «Адвокат диявола», «Маленький Будда», «Матриця»).



1965 – народився Леннокс Льюїс, англійський боксер-важковаговик, олімпійський чемпіон 1988 року, чемпіон світу серед професіоналів за версією WBC. На професійному рингу провів 34 бої та переміг у 33 (27 – нокаутом).



1966 – народилася Салма Хайєк, американська актриса мексиканського походження («Фріда», «Від заходу сонця до світанку», «Відчайдушний», «Чотири кімнати»)



1969 – один із «днів народження Інтернету». У лабораторії Каліфорнійського університету відбулася перша успішна передача даних між сусідніми комп'ютерами.



1985 – біля берегів Ньюфаундленд знайшли легендарний лайнер «Титанік».



1991 – Придністровська Молдавська Республіка оголосила повну незалежність від Молдови.



1993 – в Узбекистані оголосили про переклад до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.



1996 – в Україні розпочалася грошова реформа. В обіг було введено національну валюту України – гривню, і соту її частину – копійку.



2015 – Кабмін України ухвалив рішення щодо створення Національної поліції України.



Іменини відзначають: Олександр, Опанас, Віктор, Володимир, Іван, Лев, Максим, Микола, Самуїл, Степан, Серафима, Тимофій, Федір.