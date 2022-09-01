01.09.2022 09:27 Рита Парфенова

Подробиці ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько десятої години вечора 31 серпня з російського бєлгорода був нанесений черговий ракетний удар по Харкову та передмістям.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 31 серпня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського бєлгорода», – розповів він.

За словами очільника ХОВА, частина ракет «самоліквідувалася» на території рф.

Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці.

Попередньо - постраждалих немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.