Подробиці ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько десятої години вечора 31 серпня з російського бєлгорода був нанесений черговий ракетний удар по Харкову та передмістям.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 31 серпня, передає РЕДПОСТ.
«Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського бєлгорода», – розповів він.
За словами очільника ХОВА, частина ракет «самоліквідувалася» на території рф.
Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці.
Попередньо - постраждалих немає.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.
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