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01.09.2022  09:27   Рита Парфенова

Подробиці ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

Близько десятої години вечора 31 серпня з російського бєлгорода був нанесений черговий ракетний удар по Харкову та передмістям.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 31 серпня, передає РЕДПОСТ.

 

«Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського бєлгорода», – розповів він.

За словами очільника ХОВА, частина ракет «самоліквідувалася» на території рф.

Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці.

Попередньо - постраждалих немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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