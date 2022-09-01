01.09.2022 10:06 Рита Парфенова

Вночі окупанті обстріляли Печеніги: горіла амбулаторія, є поранений

В результаті масованого обстрілу смт. Печеніги Чугуївського району сталося 3 пожежі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обстріл і пожежі сталися о 01:30 ночі 1 вересня.

Одна з пожеж сталася у п‘ятиповерховому житловому будинку – на 5-му поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 чоловік.



Крім того, в результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова.



На місці події працювало 3 відділення служби порятунку у складі 15 рятувальників.



Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 кв.м. та у гаражі на площі 5 кв. Останній осередок займання було ліквідовано о 03:25.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.