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01.09.2022  10:06   Рита Парфенова

Вночі окупанті обстріляли Печеніги: горіла амбулаторія, є поранений

В результаті масованого обстрілу смт. Печеніги Чугуївського району сталося 3 пожежі.

Новини Харкова: вночі окупанті обстріляли Печеніги

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обстріл і пожежі сталися  о 01:30 ночі 1 вересня.

Одна з пожеж сталася у п‘ятиповерховому житловому будинку – на 5-му поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 чоловік.

Крім того, в результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова.

На місці події працювало 3 відділення служби порятунку у складі 15 рятувальників.

Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 кв.м. та у гаражі на площі 5 кв. Останній осередок займання було ліквідовано о 03:25.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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