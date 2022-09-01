01.09.2022 10:30 Віталій Хінєвіч

Українських школярів запрошують на освітній курс Дія.Цифрова освіта

Школярі зможуть безкоштовно здобути нові знання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що школярі зможуть здобути нові знання завдяки освітньому курсу Дія.Цифрова освіта. Дані курси проходять на безоплатній основі, які проводять експерти та зірки.

Зокрема діти зможуть отримати знання з таких напрямків:

«Підприємництво для школярів». Про те, як знайти свою бізнес-ідею та перевірити її, як зробити так, щоб про продукт дізналися, знайти клієнтів та фінансування для бізнесу.

«Вступ: діджитал-маркетинг для школярів та студентів» (Розкажемо про основи та стратегію діджитал-маркетингу, вебсайти, роботу з соцмережами, контекстну рекламу та Google-аналітику.

«Штучний інтелект для школярів» Пояснимо, що таке штучний інтелект, як і де його використовують та як опанувати професію, пов’язану зі штучним інтелектом.

«Як стати YouTube-блогером» Навчимо шукати ідеї для власних відео, оформлення YouTube-каналу, аналіз конкурентів та монетизації каналу.

«Нові цифрові професії» Відкриємо світ сучасних професій та підкажемо, які навички розвивати, як почати перші кроки в цифрових професіях.

«Україні потрібні щасливі діти та освічені громадяни. Радимо вчителям використовувати наші освітні серіали під час навчання»,- зазанчили у Мінцифрі.

Зареєструватися на освітній курс можливо за посиланням