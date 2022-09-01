01.09.2022 10:38 Рита Парфенова

Одна людина загинула, п’ять поранено, в тому числі 13-річних хлопчик, під час після обстрілів Харківської області

За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 вересня, передає РЕДПОСТ.

На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.



У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.



Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.



Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.