Одна людина загинула, п’ять поранено, в тому числі 13-річних хлопчик, під час після обстрілів Харківської області

За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 вересня, передає РЕДПОСТ.
На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.
Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.
Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.
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