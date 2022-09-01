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01.09.2022  10:38   Рита Парфенова

Одна людина загинула, п’ять поранено, в тому числі 13-річних хлопчик, під час після обстрілів Харківської області

За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.


Фото з відкритих джерел

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 вересня, передає РЕДПОСТ.

На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за добу з 31 серпня по 1 вересня.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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