01.09.2022 08:59 Рита Парфенова

Харків на ранок 1 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 вересня.

Одна з пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, трапиласяі у Київському районі Харкова. Інші - в області, а саме;

4 - у Чугуївському,

1 - у Богодухівському,

2 - в Ізюмському районах.

Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.



Загалом за добу з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;

4 – аварійно-рятувальні роботи,

10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько часу дня 31 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Під ударом опинилося одне із підприємств.