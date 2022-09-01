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01.09.2022  08:59   Рита Парфенова

Харків на ранок 1 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 вересня.

Одна з пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, трапиласяі у Київському районі Харкова. Інші - в області, а саме;

  • 4 - у Чугуївському,
  • 1 - у Богодухівському,
  • 2 - в Ізюмському районах.

Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.

Загалом за добу з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;
  • 4 – аварійно-рятувальні роботи,
  • 10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
  • 6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько часу дня 31 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Під ударом опинилося одне із підприємств.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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