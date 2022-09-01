Харків на ранок 1 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 вересня.
Одна з пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, трапиласяі у Київському районі Харкова. Інші - в області, а саме;
Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.
Загалом за добу з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, близько часу дня 31 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Під ударом опинилося одне із підприємств.
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