01.09.2022 08:44 Рита Парфенова

Окупанти ведуть повітряну розвідку в Харківській області (відео)

Російська армія обстрілює позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Харківській області з артилерії, бойових машин й танків.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли з застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Нагадаємо, військові рф здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.