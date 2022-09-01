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01.09.2022  08:44   Рита Парфенова

Окупанти ведуть повітряну розвідку в Харківській області (відео)

Російська армія обстрілює позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Харківській області з артилерії, бойових машин й танків.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли з застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Нагадаємо, військові рф здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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