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31.08.2022  20:16   Дмитро Колонєй

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 31 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб України, на Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії здійснив обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.
 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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