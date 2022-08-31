31.08.2022 21:06 Дмитро Колонєй
Восени падуть ціни: стало відомо на які товари
Про це розповів Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на слова Голови Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко у ефірі телемарафона подорожчання в липні було повязано з інфляцією.
На думку експерта може бути здешевлення нізки продуктів.
Чому може бути зменшення цін
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Ніхто не може зараз сказати, яка буде ціна зберігання, коштуватимуть енергоносії для бізнесу, тому, що для населення ціна зафіксована, а для бізнесу ні.
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Можливо, більшість фермерських господарств або великих приватних, коли збере врожай овочів, фруктів, яблука, не буде закладати його на зберігання.
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Через загрозу постійних обстрілів, "прильотів", багато господарств будуть намагатися продати свої врожаї, навіть по нижчій ціні, ніж є наразі на ринках.
Проте таке здешевшання буде тимчасовим, і вже з середини жовтня, та до кінця року знову спостерігатиметься подорожчання.
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