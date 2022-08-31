31.08.2022 21:06 Дмитро Колонєй

Восени падуть ціни: стало відомо на які товари

Про це розповів Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на слова Голови Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко у ефірі телемарафона подорожчання в липні було повязано з інфляцією.

На думку експерта може бути здешевлення нізки продуктів.

Чому може бути зменшення цін

Ніхто не може зараз сказати, яка буде ціна зберігання, коштуватимуть енергоносії для бізнесу, тому, що для населення ціна зафіксована, а для бізнесу ні. Можливо, більшість фермерських господарств або великих приватних, коли збере врожай овочів, фруктів, яблука, не буде закладати його на зберігання. Через загрозу постійних обстрілів, "прильотів", багато господарств будуть намагатися продати свої врожаї, навіть по нижчій ціні, ніж є наразі на ринках.

Проте таке здешевшання буде тимчасовим, і вже з середини жовтня, та до кінця року знову спостерігатиметься подорожчання.