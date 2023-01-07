07.01.2023 15:40 Дмитро Колонєй

Стало відомо, якими продуктами запасаються українці

Про нові тенденції щодо закупівель продуктів та які з останніх найбільш популярні, розповіла експерт

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agro Portal за словами менеджера з управління молочними, хлібобулочними та замороженими товарами Metro Cash&Carry Ukraine Дарина Рєзнікова під час конференції «Молочний бізнес 2022», серед покупців появилися нові тенденці:

Поведінка споживачів стає більш прагматичною

Покупки значно запланованішими

Люди скоріше споживають те, що купили

Частіше роблять покупки

Одна з причин таких змін — відсутність необхідності в сімейних закупівлях.

Як зазначила експертка, також люди

покупки робить за списком

економлять кошти,

шукають більш низку ціну.

не звертають уваги на бренди, але можуть підтримати місцеві

Продукти за популярністю у порявнянні червень - вересень 2022 року

"Люди шукають, на чому зекономити, шукають зручне місце розташування магазину та наявність акцій і знижок. З листопада до цього переліку можна додати наявність генераторів і працюючий магазин", — розповідає Дарина Рєзнікова. Зараз розвиваються власні торгові марки, але також спостерігається підтримка локального бренду.



