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07.01.2023  15:40   Дмитро Колонєй

Стало відомо, якими продуктами запасаються українці

Про нові тенденції щодо закупівель продуктів та які з останніх найбільш популярні, розповіла експерт

Стало відомо, якими продуктами запасаються українці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro Portal за словами менеджера з управління молочними, хлібобулочними та замороженими товарами Metro Cash&Carry Ukraine Дарина Рєзнікова під час конференції «Молочний бізнес 2022», серед покупців появилися нові тенденці:
  • Поведінка споживачів стає більш прагматичною
  • Покупки значно запланованішими
  • Люди скоріше споживають те, що купили
  • Частіше роблять покупки
 
Одна з причин таких змін — відсутність необхідності в сімейних закупівлях.
 
Як зазначила експертка, також люди
  • покупки робить за списком
  • економлять кошти,
  • шукають більш низку ціну.
  • не звертають уваги на бренди, але можуть підтримати місцеві 

Продукти за популярністю у порявнянні червень - вересень 2022 року

Стало відомо, якими продуктами запасаються українці
 
"Люди шукають, на чому зекономити, шукають зручне місце розташування магазину та наявність акцій і знижок. З листопада до цього переліку можна додати наявність генераторів і працюючий магазин", — розповідає Дарина Рєзнікова. Зараз розвиваються власні торгові марки, але також спостерігається підтримка локального бренду.
 
 

Источник:   Agro Portal
 Тэги:  продукты, покупки, украина
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