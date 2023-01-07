07.01.2023 15:40 Дмитро Колонєй
Стало відомо, якими продуктами запасаються українці
Про нові тенденції щодо закупівель продуктів та які з останніх найбільш популярні, розповіла експерт
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Agro Portal за словами менеджера з управління молочними, хлібобулочними та замороженими товарами Metro Cash&Carry Ukraine Дарина Рєзнікова під час конференції «Молочний бізнес 2022», серед покупців появилися нові тенденці:
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Поведінка споживачів стає більш прагматичною
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Покупки значно запланованішими
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Люди скоріше споживають те, що купили
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Частіше роблять покупки
Одна з причин таких змін — відсутність необхідності в сімейних закупівлях.
Як зазначила експертка, також люди
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покупки робить за списком
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економлять кошти,
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шукають більш низку ціну.
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не звертають уваги на бренди, але можуть підтримати місцеві
Продукти за популярністю у порявнянні червень - вересень 2022 року
"Люди шукають, на чому зекономити, шукають зручне місце розташування магазину та наявність акцій і знижок. З листопада до цього переліку можна додати наявність генераторів і працюючий магазин", — розповідає Дарина Рєзнікова. Зараз розвиваються власні торгові марки, але також спостерігається підтримка локального бренду.
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