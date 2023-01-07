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07.01.2023  16:29   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова запобігають ожеледиці на дорогах міста

Вулиці Харкова обробляються сотнями кубометрів солі та сумішей.

Запобігають ожеледиці на дорогах міста комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на харківське комунальне підприємство  КП "Шляхрембуд", дорожники  вкривають поверхні дорог для запобігання утворення ожеледиці

За попередню добу було використано 156 куб. м піщано-сольової суміші та 162 т солі.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  дороги, коммунальщики, харьков
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