01.09.2022 08:14 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Про це перше вересня напишуть у підручниках історії

Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди початку навчального року.



РЕДПОСТ

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня знань опубліковано на сайті ХМР, передає РЕДПОСТ.

Дорогі школярі! Шановні батьки та педагоги!

Про це перше вересня напишуть у підручниках історії. Вперше Харків починає навчальний рік під час повномасштабної війни, під звуки снарядів, що розриваються.



Вперше першокласники не увійдуть у шкільні двері під звуки першого дзвоника, не сядуть ошатними за парти, а їхні батьки не зроблять фото на згадку. Для багатьох дітей цей день наповнений гіркотою втрат, оскільки стіни рідних шкіл перетворилися на руїни, а домівка та друзі залишилися за сотні кілометрів. Але, діти, у вас не забрали найцінніше - знання, пам'ять про щасливі шкільні роки. Те, що ми зберігаємо в серці, не знищить жодна ракета.



Попри все, Місто-герой Харків починає новий навчальний рік. Це стало можливим завдяки кожному з вас - сильним та сміливим харків'янам. Вчителям, які у найважчих умовах роблять все, щоб дати дітям максимум знань, допомогти їм пройти цей важкий етап. Батькам школярів, які наближають перемогу України.



Так, заради дітей бореться вся країна, щоб потім вони, які так рано пізнали ціну свободи, будували майбутнє. Тому всотуйте всі отримані знання, дорогі діти, будьте розумнішими і кращими за нас!



Ми обов'язково відновимо все, що було зруйновано. Разом з нашими дітьми виростуть нові житлові квартали і школи, розквітне мирний Харків, постане українська нація героїв!



Я бажаю сил та натхнення педагогам, нових відкриттів школярам та благополуччя кожній харківській родині! Ми обов'язково переможемо та повернемося до мирного життя!