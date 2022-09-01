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01.09.2022  07:30   Рита Парфенова

1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.

Відповідно до закону про загальну середню освіту, прийняту у травні 1999 року, у День знань – 1 вересня починається навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності.

Також цього дня

У 325 році на Першому Вселенському соборі в Нікеї ухвалено рішення про перенесення початку Нового року з 1 березня на 1 вересня.

1482 – війська Кримського хана Менглі Гірея захопили та зруйнували Київ.

1581 – Єрмак зібрав загін із 840 осіб для завоювання Сибіру.

1783 – о 13:45 Жак Шарль і один із братів Робер піднімаються в повітря з саду Тюїльрі в Парижі на очах натовпу, що налічує близько 400 000 глядачів, і стають першими людьми, які здійснили вільний політ на водневому аеростаті. Аеростат діаметром 8.6 метра, пролітає 43 кілометри і приземляється на околицях міста Неле. Цей політ ознаменував початок кінця монгольф'єрів, оскільки водневі аеростати забезпечували велику дальність і тривалість польотів.

1802 – засновник ХНУ Василь Каразін виголошує запальну промову перед міським товариством. З властивим йому захопленням, а іноді й перебільшенням, він передбачає, що із заснуванням у Харкові університету місто даватиме Росії «золотоустих наставників у Слові Божому та моральності, освічених виявників волі Царської, мудрих суддів, лікарів, дослідників природи та вчених, освічених комерсанів , поетів, вихователів російського юнацтва». Він мріяв, що «незвичайний збіг народу прикрасить і поширить це місто і залежать від нього (повітові), наповнить його всіма втіхами, властивими освіченому суспільству, що багатства всіх країн Росії литимуться до нас рікою, що достаток і радість будуть мати у нас вірне притулок…» Так розпочинався Харківський університет.

1859 – астроном Річард Каррінгтон виявляє сонячні протуберанці.

1875 – народився Едгар Райс Берроуз, американський письменник, який вигадав Тарзана.

1933 – Харківський Педагогічний інститут професійної освіти та Фізико-хіміко-математичний інститут було перетворено на Харківський державний університет з факультетами: фізико-математичним, хімічним, біологічним, геолого-географічним, історичним, економічним, літературно-лінгвістичним.

1939 – із нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Це сталося через тиждень після підписання пакту Договору про ненапад між гітлерівською Німеччиною і сталінським СРСР ( і таємного протоколу до нього – Пакту Молотова-Ріббентропа).

1951 – у Лондоні відкрився перший у світі супермаркет.

1957 – народилася Глорія Естефан, латиноамериканська співачка, володарка п'яти нагород «Греммі».

1964 – у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр.

1964 – вперше на телеекрані вийшла передача «На добраніч, малюки!».

1974 – народився Ренарс Кауперс, лідер та вокаліст латиського гурту «Brainstorm».

1985 – в Атлантичному океані виявлено уламки лайнера «Титанік».

1997 – Виявляються невідомі раніше субатомні частки – «екзотичні мезони».

2001 – в Україні набув чинності новий Кримінальний кодекс, у якому найвищий захід покарання замінено довічним ув'язненням.

2004 – терористичний акт у середній школі №1 у місті Беслані (Північна Осетія). внаслідок теракту 334 особи, з них 186 дітей, було вбито та понад 800 поранено.

2006 – У Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телевізійний канал.

2008 – прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України".

Іменини відзначають: Андрій, Микола, Тимофій, Текла.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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