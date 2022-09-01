01.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Які рішення Овен не приймав би, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить Овну точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А ось голос інтуїції у Овна буде особливо гучним. Завдяки йому вночі Овен може бачити яскраві сни, а вдень – чути підказки своєї підсвідомості. Зірки радять йому не ігнорувати свій внутрішній голос – його поради допоможуть Овну тонко відчувати момент та діяти у правильному ключі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У відносинах Тельця з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, йому відкриються якісь несподівані факти його біографії чи негативні риси. А може, Телець просто буде надто вимогливим до всіх, хто перебуває з ним поруч, а в спірних питаннях не налаштований на компроміс. Зірки радять йому добре зважити всі «за» і «проти»: чи варто нагнітати напруженість і роздмухувати з мухи слона? Звичайно, роздратування і гнів ніколи не бувають без причини, ось тільки ця причина рідко буває переконлива.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам вільний час провести там, де життя б'є ключем, щоби як слід повеселитися! Куди саме податися, залежить від їхнього смаку: комусь подобається театр, а хтось віддасть перевагу походу на рок-концерт, на пафосну вечірку чи в кіно. Головне, щоб Близнюки поринули у вир спілкування: всі свої можливості вони зустрінуть саме там. Комунікабельність Близнюків допоможе їм піднести себе у найвигіднішому світлі та зав'язати цікаві (і перспективні) знайомства.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде налаштований насолоджуватися життям, як справжній епікурій! День не схиляє його до того, щоб комусь щось доводити чи кудись поспішати. Навпаки, Рак буде налаштований за будь-яку справу братися неспішно, а якщо можливо – і зовсім його відкласти. Зірки радять Раку присвятити цей день собі, а також рідним та друзям. Можна влаштувати дружню вечірку, вибратися кудись у театр чи кафе. Рак зуміє оцінити прекрасне у всіх його проявах, чи то гарний спектакль, тепло дружнього спілкування, музика, кохання чи смачна їжа.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У справах Лев почуватиметься не найкращим чином, аж до того, що його може час від часу хилити в сон. Однак зірки обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Лев зможе тільки якщо повністю увійде в робочий ритм. Не виключено, що ці можливості будуть пов'язані з інформаційними потоками – від інтернету та книг до розмов, пліток та чуток. Так що Леву варто тримати вуха відкритими, а ось рот на замку - сказавши щось не подумавши, він ризикує собі нашкодити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Фінансові справи Діви впевнено підуть угору! Можливо, протягом дня їй надійде цікава пропозиція або хтось із знайомих віддасть борг; можливо, начальство вирішить підвищити їй зарплату або Діві спаде на думку чудова ідея, як розбагатіти. Так чи інакше, Діві варто уважно розглядати будь-які фінансові ідеї, що приходять до неї, і можливості – навіть якщо на перший погляд вони здадуться дивними.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головною рисою Терезів може стати спонтанність: їхній настрій стабільним не назвеш! З одного боку, Терези можуть нервувати і дратуватися на людей, які потрапили їм під гарячу руку, з іншого ж – здатні на великодушний вчинок чи інший несподіваний крок. Більше того, не тільки вчинки, а й почуття Терезів можуть бути непідвладними логіці. Протягом дня в них здатна раптом прокинутися дружня симпатія до когось чи спалахнути кохання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону варто підкоритися перебігу обставин: він може опинитися в ситуації, коли буде безсилим щось зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу чи не прислухаються до його думки, а може, Скорпіон просто не зможе вплинути на події… Якщо щось подібне станеться, зірки радять Скорпіонові змиритися і покластися на волю долі. Плисти за течією – наймудріше, що може зробити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Непередбачуваний день, коли успішно добиватися свого Стрілець може нестандартними методами! Якщо у якійсь із сфер свого життя Стрілець запланував зміни, сміливий крок чи експеримент, у цей день він може спробувати. Навіть не надто надійні проекти, що вимагають частки авантюризму, можуть зненацька «вистрілити» просто в «десятку»! Крім того, гороскоп дуже сприятливий для кохання – цього дня Стрілець здатний приємно здивувати свого партнера.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На перший план у гороскопі Козерога обіцяють вийти лідерські та організаторські задатки. Навколишні самі тягнуться до нього, Козерога ж залишиться тільки вести їх за собою, спрямовуючи і надихаючи. У колі сім'ї та друзів Козеріг здатний організувати пікнік чи веселу вечірку, а у сферах, пов'язаних із роботою та кар'єрою, – вигідно проявити себе, продемонструвавши організаторський талант колегам та начальству. Це хороша можливість для нього зробити хороший крок кар'єрними сходами.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки обіцяють Водолію день несподіванок та відкриттів! Події можуть змусити його змінити свою думку в якомусь питанні або хтось із оточуючих зможе його здивувати. Не виключено, що людина, про яку Водолій вже склав свою думку, постане перед нею в несподіваному амплуа. Або Водолій і сам зробить щось екстраординарне – таке, чого від нього ніхто не очікував. Що ж, життя куди цікавіше наших уявлень про нього, і Водолій матиме шанс у цьому переконатися.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У життя Риб можуть увірватися події чи новини, які здатні багато що змінити. Не обов'язково йдеться про новини зі знаком «плюс» або «мінус» – це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і почуття, що раптово спалахнули, і пропозиція про нову роботу. Зірки попереджають Риб про те, що не варто пускати ситуацію на самоплив. Їм необхідно в будь-якому питанні прийняти свідоме, виважене рішення, адже події можуть виявитися поворотними, зустрічі – доленосними, а почуття – на все життя.