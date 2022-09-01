01.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня

Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.