Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня

Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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