01.09.2022 09:06 Рита Парфенова

Після нічного обстрілу під Харковом палали ремонтні майстерні та склади (фото)

В останній день літа обстріл окупантів додав збитків в одному з сіл Золочівської ОТГ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Так, о 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в села Баранівка Золочівської ОТГ.

Пожежа сталася в результаті обстрілу та поширилась на площу 600 кв.м. О 14:40 її було повністю ліквідовано.





Місцеве видання «Заря» також повідомляє, що в результаті обстрілу проти ночі 31 серпня значні пошкодження зазнали складські приміщення, ремонтна майстерня та техніка сільгосппідприємства «Басово». Жертв немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за минулу добу.