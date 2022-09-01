Після нічного обстрілу під Харковом палали ремонтні майстерні та склади (фото)

В останній день літа обстріл окупантів додав збитків в одному з сіл Золочівської ОТГ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Так, о 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в села Баранівка Золочівської ОТГ.
Пожежа сталася в результаті обстрілу та поширилась на площу 600 кв.м. О 14:40 її було повністю ліквідовано.
Місцеве видання «Заря» також повідомляє, що в результаті обстрілу проти ночі 31 серпня значні пошкодження зазнали складські приміщення, ремонтна майстерня та техніка сільгосппідприємства «Басово». Жертв немає.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харкові та області за минулу добу.
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