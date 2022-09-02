02.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники готують місто до зими

Фахівці виконують роботу щодо підготовки об'єктів та мереж водопостачання міста до опалювального сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харьковводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» комунального підприємства «Харківводоканал» продовжують проводити активну роботу щодо підготовки об'єктів та мереж водопостачання міста до опалювального сезону.

Як повідомив заступник генерального директора – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, на підприємстві роблять все можливе, щоб якісно підготувати будинки харків'ян до осінньо-зимового періоду.

«Ми усвідомлюємо, що нас чекає один із найскладніших опалювальних сезонів, який вимагатиме непростих рішень і принесе багато проблем, адже від ворожих обстрілів постраждали різні об'єкти, зовнішні, внутрішньобудинкові мережі та самі будинків. Заходи щодо підготовки до роботи всіх служб в осінньо-зимовий період плануємо з урахуванням цих руйнувань та складнощів. Частина найбільш постраждалих будівель буде визнана непридатною для проживання, відключена від усіх послуг і «законсервована». У частково заселених вже практикуємо встановлення додаткової запірної арматури, що дозволить відключати від подачі води кілька квартир і допоможе запобігти затопленню при виникненні позаштатної ситуації, у тому числі і після обстрілу», - зазначив Владлен Волков.

За його словами, підготовка ведеться інтенсивно: усунуто практично всі масштабні руйнування внаслідок попадання ворожих снарядів у трубопроводи. Налагоджено процес, при якому аварійники готові негайно усувати аварії, що знову виникають. Постійно тривають планові та реставраційні роботи з відновлення та підготовки мереж та обладнання для подальшого функціонування.

«Ремонтуємо водоводи комплексно - утеплюємо оглядові камери, діагностуємо обладнання, а після – впорядковуємо місця розривання. Незважаючи на велику кількість ліквідацій на технічно зношених і пошкоджених обстрілами ділянках, продовжуємо вести перекладку найбільш аварійних трубопроводів. Так, планується до заміни понад 10 км водоводів, для порівняння – у мирний час міняли понад 25 км. Під контролем ревізійні роботи на насосних станціях, де оновлюється обладнання, вирішуються питання автономного енергозбереження та утеплення будівель», - наголосив директор комплексу «Харківводопостачання».

Також він зазанчачив, що за приписом ДСНС встановлюється і ремонтується значно більша кількість пожежних гідрантів на мережах водопостачання, що дозволить швидко і ефективно усувати пожежі, що виникають.

«Ми просимо харків'ян, наших абонентів, мешканців міста Харкова своєчасно оплачувати послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Усі кошти, які зараз надходять на розрахунковий рахунок КП «Харківводоканал» спрямовуються цільовим призначенням для придбання матеріалів, необхідних для підтримки системи нашого господарства у робочому стані та на підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Тому просимо вас своєчасно оплачувати послуги водопостачання та водовідведення, а ми зобов'язуємось виконувати взяті на нас домовленості якісно, злагоджено та своєчасно», - звернувся до споживачів Владлен Волков.