12.08.2022 21:20 Дмитрий Колоней

В Харкові продовжується стабіільне вивезення відходів

Про це інформує КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП "Муніципальна компанія поводження з відходами", працівники підприємства щодня займаються збором, сортуванням та вивезенням твердих побутових відходів.

Наразі співробітники виробничого відділу облаштували робочу ділянку на тимчасовому майданчику з прийому ТПВ. Там встановлений адміністративний пункт, диспетчерська, пункт харчування та роздягальні. Зараз усі приміщення утеплюються та готуються до зимового періоду.

Також окремо розмістили приміщення під склад для мастил та інструментів, облаштували місце для проведення технічного обслуговування транспорту, встановили подрібнювач для деревини та будівельних відходів. Проте, найголовніше, що промисловий майданчик забезпечили джерелом альтернативного електропостачання, що дозволить підприємству безперебійно працювати за будь-яких обставин.