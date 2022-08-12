    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Харкові продовжується стабіільне вивезення відходів
12.08.2022  21:20   Дмитрий Колоней

В Харкові продовжується стабіільне вивезення відходів

Про це інформує КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "Муніципальна компанія поводження з відходами", працівники підприємства щодня займаються збором, сортуванням та вивезенням твердих побутових відходів.
 
Наразі співробітники виробничого відділу облаштували робочу ділянку на тимчасовому майданчику з прийому ТПВ. Там встановлений адміністративний пункт, диспетчерська, пункт харчування та роздягальні. Зараз усі приміщення утеплюються та готуються до зимового періоду.
 
Також окремо розмістили приміщення під склад для мастил та інструментів, облаштували місце для проведення технічного обслуговування транспорту, встановили подрібнювач для деревини та будівельних відходів. Проте, найголовніше, що промисловий майданчик забезпечили джерелом альтернативного електропостачання, що дозволить підприємству безперебійно працювати за будь-яких обставин.
 
Тэги:  мусор, вывоз, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 ВІДЕО У приватному секторі Харкова встановлюють контейнери для побутових відходів (відео) 15.06 ЖКГ Харьковские коммунальщики просят сообщать о стихийных свалках 14.06 ЖКГ Вывозится мусор из частного сектора в Харькове (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 