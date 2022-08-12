12.08.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Харківський хлопчик, який врятував малого, відзначений президентом України (фото)

Захід за участю харківського героя, відбувся у Маріїнському палаці за участі Президента України Володимира Зеленського та Першої Леді.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, у Маріїнському палаці відбулись урочисті заходи нагородження учасників акції «Діти-рятувальники — герої війни», за участі Президента України Володимира Зеленського та Першої Леді .

Серед відзначений - дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко, який під час обстрілу міста Харкова касетними бомбами накрив собою меншого від себе хлопчика. Нажаль Глєб не зміг взяти участь у церемонії, адже він наразі перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте", так, як осколок потрапив йому просто в серце, але він, на щастя, вижив і врятував життя іншій дитині.

Вітаючи дітей-героїв, Президент Володимир Зеленський сказав: «Ви – маленькі, але такі вже дорослі представники нашого величного і мужнього українського народу. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє!»

Дітей-героїв привітали також зірки української естради та вручили їм подарунки від себе особисто.