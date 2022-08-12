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12.08.2022  20:53   Дмитрий Колоней

Харківський хлопчик, який врятував малого, відзначений президентом України (фото)

Захід за участю харківського героя, відбувся у Маріїнському палаці за участі Президента України Володимира Зеленського та Першої Леді.

Харківський хлопчик, який врятував малого, відзначений президентом України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, у Маріїнському палаці  відбулись урочисті заходи нагородження учасників акції  «Діти-рятувальники — герої війни», за участі Президента України Володимира Зеленського та Першої Леді .
 
Серед відзначений - дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко, який під час обстрілу міста Харкова касетними бомбами накрив собою меншого від себе хлопчика.  Нажаль Глєб не зміг взяти участь у церемонії, адже він наразі перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте", так, як осколок потрапив йому просто в серце, але він, на щастя, вижив і врятував життя іншій дитині. 
 
Харківський хлопчик, який врятував малого, відзначений президентом України
 
Вітаючи дітей-героїв, Президент Володимир Зеленський сказав: «Ви – маленькі, але такі вже дорослі представники нашого величного і мужнього українського народу. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє!»
Дітей-героїв привітали також зірки української естради та вручили їм подарунки від себе особисто.
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, спас ребенка, харьков
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