Ворог обстріляв десятки населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 12 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, а Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.
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День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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