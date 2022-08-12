Ворог обстріляв десятки населених пунктів Харківщини (відео)

12.08.2022 20:28 Дмитрий Колоней

Оперативна інформація станом на вечір 12 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, а Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.