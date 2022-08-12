12.08.2022 20:09 Василь Голосний

У Харкові нагородили молодих представників волонтерського руху (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 12 серпня нагородив волонтерів з нагоди Дня молоді.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Цьогоріч захід пройшов під гаслом «Харків - місто відважної молоді», адже з перших днів війни молоді люди допомагали евакуювати харків'ян із найбільш обстрілюваних районів, привозили людям гарячу їжу, продукти, ліки та предмети гігієни.

За свою роботу представники та волонтери благодійних фондів, громадських організацій і комунальних закладів отримали Подяки міського голови.

«Харків завжди був містом молоді. До війни кожен з вас будував майбутнє, прагнув до самореалізації, але війна багато змінила. Сьогодні ви стали на захист України та міста Харкова, організували волонтерський рух. Кожен з вас робить усе, що може, аби ми якнайшвидше перемогли і розбили ворога. Дивлячись на вас, бачиш, що у Харкова - чудове майбутнє. Звичайно, ми переможемо, і потрібно буде вже з подвійною енергією відбудовувати Харків. Впевнений, що завдяки спільній роботі наше місто стане ще кращим», - зазначив на церемонії нагородження Ігор Терехов.

У волонтерському русі беруть участь різні організації. Наприклад, з початку повномасштабної війни Молодіжна рада при Харківському міському голові зібрала понад 6 млн грн благодійних коштів. Понад 98 тис. харків'ян отримали продуктові набори, містяни та жителі області - 30 тис. упаковок дитячого харчування та медикаментів.

Волонтери благодійного фонду «Rescue Now» залучили на допомогу українцям понад 16 млн грн. Команда фонду евакуювала 15 тис. осіб, організувала безоплатне житло для 563 людей, забезпечила гуманітарною допомогою понад 64 тис. українців.

Команда волонтерського руху «Вільний Харків» нагодувала гарячими обідами та надала продуктові та гігієнічні набори понад 98 тис. харків’ян, ще більше 78 тис. людей отримали гуманітарні ліки. Також волонтери передали на потреби ЗСУ вісім дронів, 12 тепловізорів, 12 автомобілів, 28 т продуктів, 670 л палива та багато іншого.

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