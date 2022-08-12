12.08.2022 19:41 Дмитрий Колоней

Основой послевоенного Харькова должна быть развитая многовекторная экономика, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив у зверненні до мешканців міста.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов зверннувся до мешканців міста:

"Дорогие харьковчане!

На минувшей неделе состоялась сессия Харьковского городского совета, на которой мы приняли целый ряд важных решений, которые заклыдвают надежный фундамент восстановления послевоенного Харькова. Был создан специальный Целевой фонд. Теперь мы сможем оперативно направлять деньги на противодействие военным угрозам, финансировать приобретение жилья, ремонты домов и зданий.

Мы понимаем, что основой послевоенного Харькова должна быть развитая многовекторная экономика. Харьков всегда был центром индустрии Украины. И нам нужно будет не только сохранить за Харьковом это лидерство, но и дать мощный импульс для дальнейшего развития промышленного потенциала. Именно создание Индустриальных парков позволит нам обеспечить харьковчан работой с хорошей заработной платой.

Мы работаем, наша армия сражается и все мы поддерживаем друг друга. Так было и так будет. И именно в этом залог победы украинского народа в этой ужасной войне. Победа будет за нами."