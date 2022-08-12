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12.08.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Зліт цін на овочі та продукти: з чим він пов'язаний

Про це свідчать дані Державної служби статистики.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнім на АgroРortal, за липень ціни зрости до липня минулого року.
  • на продукти харчування та безалкогольні напої на 28,9% 
  • овочі – на 101,6%.
  • на хліб та хлібопродукти зросли на 36,9%,
  • рибопродукти — 32,5%,
  • макаронні вироби — на 29%,
  • олію вершкову — 25,1%,
  • молоко — 20,9%,
  • сахар — 19,1%,
  • фрукти — 16,4%,
  • близько 8% у ціні додали яйця та соняшникова олія.
  • на паливо та мастила (+77,7%),
  • транспортні послуги подорожчали на 32,1%
Зростанні цін пов'язано   з тим,що споживча інфляція в Україні у липні поточного року становила 22,2% порівняно з липнем минулого року, а відносно червня — 0,7%.
 
Базова інфляція за липень становила 1,2% до попереднього місяця та 12,7% — з початку року.
 
 
Источник:   АgroРortal
 Тэги:  цены, овощи, украина
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