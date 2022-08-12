Зліт цін на овочі та продукти: з чим він пов'язаний

12.08.2022 18:59 Дмитрий Колоней

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зростанні цін пов'язано з тим,що споживча інфляція в Україні у липні поточного року становила 22,2% порівняно з липнем минулого року, а відносно червня — 0,7%.

Базова інфляція за липень становила 1,2% до попереднього місяця та 12,7% — з початку року.