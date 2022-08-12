12.08.2022 18:59 Дмитрий Колоней
Зліт цін на овочі та продукти: з чим він пов'язаний
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланнім на АgroРortal, за липень ціни зрости до липня минулого року.
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на продукти харчування та безалкогольні напої на 28,9%
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овочі – на 101,6%.
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на хліб та хлібопродукти зросли на 36,9%,
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рибопродукти — 32,5%,
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макаронні вироби — на 29%,
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олію вершкову — 25,1%,
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молоко — 20,9%,
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сахар — 19,1%,
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фрукти — 16,4%,
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близько 8% у ціні додали яйця та соняшникова олія.
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на паливо та мастила (+77,7%),
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транспортні послуги подорожчали на 32,1%
Зростанні цін пов'язано з тим,що споживча інфляція в Україні у липні поточного року становила 22,2% порівняно з липнем минулого року, а відносно червня — 0,7%.
Базова інфляція за липень становила 1,2% до попереднього місяця та 12,7% — з початку року.
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