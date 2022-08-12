12.08.2022 18:29 Дмитрий Колоней

У Харкові відновлюють котельні, пошкоджені внаслідок обстрілу

Про це інофрмує КП «Харківські теплові мережі».



У Харкові відновлюють котельні, пошкоджені внаслідок обстрілу



Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на КП «Харківські теплові мережі», продовжується підготовка міста до опалювального сезону.

Фахівці відновлюють котельні, пошкоджені внаслідок обстрілу. Зокрема, з об'єктів в Індустріальному та Київському районах вивозять залишки уламків бетону та металобрухту, встановили там нові котли, монтують вікна та вентиляцію.

Крім того, місця перекладок теплових мереж по всьому місту ретельно огороджують для безпеки перехожих. Стан об'єктів щоденно перевіряє керівництво підприємства, начальники філій.

«Також працівники котелень, зокрема жінки-оператори, прикрашають робочі місця квітами, навіть водяними», - розповіли на ХТС.