13.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +21°...+23°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +28°...+32°C (відчувається як +38°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +32°...+26°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 22%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.