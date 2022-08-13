    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня
13.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +21°...+23°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +28°...+32°C (відчувається як +38°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +32°...+26°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 22%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Суспільство Українців попередили про погіршення погодних умов 12.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня 11.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 