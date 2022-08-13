Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +21°...+23°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +28°...+32°C (відчувається як +38°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +32°...+26°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 22%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.
Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.
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