13.07.2021 16:22

Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову: результаты исследования

“Харьковская социологическая сеть” презентовала результаты недавнего исследования общественного мнения.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт аналитической сети. Социологический опрос был посвящен актуальным вопросам жизни Харькова: оценка изменений в городе, отношение к инициативам власти, уровень доверия к харьковским политикам, вакцинация, безопасность.

Характерным результатом опроса стала позитивная оценка изменений в городе.

Так, 50% харьковчан считают, что в городе за последние полгода произошли изменения к лучшему, и лишь 9% утверждают, что они видят изменения в худшую сторону.

Заметили ли вы или нет за последние полгода в Харькове какие-либо изменения в лучшую или худшую сторону?

В первую очередь, улучшения горожане фиксируют в сфере благоустройства (59%) и строительства дорог (46%). В тоже время, результаты показывают, что наиболее сложной ситуация является в сфере медицины и образования.

Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация в Харькове за последние полгода в следующих сферах жизни города? Улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений?

В целом, деятельность органов местного самоуправления получила высокие оценки. 65% харьковчан положительно оценивают первые полгода работы руководителя города Игоря Терехова. 39% поддерживают работу Харьковского городского совета.

Как оцениваете первые полгода работы харьковских властей?

Результаты исследования прокомментировал Виталий Носачев, член Харьковского отделения «Харьковского комитета избирателей»:

«Опрос показал, что доверяют Терехову 65% избирателей. А полностью доверяют – почти 35%. Такие цифры коррелируются с уровнем доверия, который был у Кернеса. Это означает, что Терехов очень удачно перенял и реализует в Харькове модель, которую создал Кернес. И харьковчанам это нравится. Большинство харьковчан поддерживают последние инициативы и действия городской власти: создание Зеленого каркаса Харькова, решение о присвоении звания Почетного гражданину Геннадию Кернесу, внедрение Карточки харьковчанина, передача стадиона «Металлист» в собственность города и другие».

Напомним, что долгое время Геннадий Кернес возглавлял рейтинг мэров областных центров Украины по уровню доверия местных жителей. То, что уровень доверия к Игорю Терехову достиг таких же показателей, свидетельствует о крайне высоком уровне поддержки и позитивной оценке результатов его работы со стороны харьковчан

Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 24 июня по 5 июля 2021 г.

Метод сбора социологической информации – стандартизированные интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Выборка – 1200 человек.

Статистическая ошибка – не более 3%.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке

Напомним, в электоральных симпатиях харьковчан на предстоящих внеочередных выборах лидирует нынешний исполняющий обязанности мэра Харькова - Игорь Терехов. Об этом сообщили на презентации социальных исследований.