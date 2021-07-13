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13.07.2021  16:22   

Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову: результаты исследования

“Харьковская социологическая сеть” презентовала результаты недавнего исследования общественного мнения.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт аналитической сети. Социологический опрос был посвящен актуальным вопросам жизни Харькова: оценка изменений в городе, отношение к инициативам власти, уровень доверия к харьковским политикам, вакцинация, безопасность.
 
Характерным результатом опроса стала позитивная оценка изменений в городе.
 
Так, 50% харьковчан считают, что в городе за последние полгода произошли изменения к лучшему, и лишь 9% утверждают, что они видят изменения в худшую сторону.
 
 
 
Заметили ли вы или нет за последние полгода в Харькове какие-либо изменения в лучшую или худшую сторону?
 
Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову
 
В первую очередь, улучшения горожане фиксируют в сфере благоустройства (59%) и строительства дорог (46%). В тоже время, результаты показывают, что наиболее сложной ситуация является в сфере медицины и образования. 
 
Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация в Харькове за последние полгода в следующих сферах жизни города? Улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений?
 
Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову
 
В целом, деятельность органов местного самоуправления получила высокие оценки. 65% харьковчан положительно оценивают первые полгода работы руководителя города Игоря Терехова. 39% поддерживают работу Харьковского городского совета. 
 
Как оцениваете первые полгода работы харьковских властей?
 
Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову
 
Результаты исследования прокомментировал Виталий Носачев, член Харьковского отделения «Харьковского комитета избирателей»: 
 
«Опрос показал, что доверяют Терехову 65% избирателей. А полностью доверяют – почти 35%. Такие цифры коррелируются с уровнем доверия, который был у Кернеса. Это означает, что Терехов очень удачно перенял и реализует в Харькове модель, которую создал Кернес. И харьковчанам это нравится. Большинство харьковчан поддерживают последние инициативы и действия городской власти: создание Зеленого каркаса Харькова, решение о присвоении звания Почетного гражданину Геннадию Кернесу, внедрение Карточки харьковчанина, передача стадиона «Металлист» в собственность города и другие». 
 
Напомним, что долгое время Геннадий Кернес возглавлял рейтинг мэров областных центров Украины по уровню доверия местных жителей. То, что уровень доверия к Игорю Терехову достиг таких же показателей, свидетельствует о крайне высоком уровне поддержки и позитивной оценке результатов его работы со стороны харьковчан
 
Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 24 июня по 5 июля 2021 г. 
 
Метод сбора социологической информации – стандартизированные интервью face-to-face по месту жительства респондентов. 
 
Выборка – 1200 человек. 
 
Статистическая ошибка – не более 3%.
 
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
 
Напомним, в электоральных симпатиях харьковчан на предстоящих внеочередных выборах лидирует нынешний исполняющий обязанности мэра Харькова - Игорь Терехов. Об этом сообщили на презентации социальных исследований.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков, социология
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