13.07.2021 16:54
Футбол. Три новичка "Металлиста" - харьковский клуб усилил защиту (фото)
В составе харьковской команды появились два защитника и вратарь.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ФК Металлист, новыми игроками харьковской команды стали Эдуард Сарапий, Богдан Порох и Андрей Бубенцов.
Эдуард Сарапий
Родился 12 мая 1999 года в Запорожье. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет в школе "Металлурга". С 11 до 17 лет обучался в академии киевского "Динамо".
Амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник.
Рост 186 см, вес 74 кг.
На профессиональном уровне выступал за "Металлург" из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.
В "Металлисте" Эдуард Сарапий будет играть под номером 5.
Богдан Порох
Родился 5 августа 2000 года в Павлограде. Воспитанник местной школы "Космос". Позже занимался в школах донецкого "Металлурга" и "Днепра", выпускник Днепропетровского высшего училища физкультуры.
Амплуа: центральный защитник.
На профессиональном уровне выступал за молодежные команды "Стали" из Каменского, "Николаев-2" и "Николаев".
Рост 189 см, вес 80 кг.
В "Металлисте" будет играть под номером 31.
Андрей Бубенцов
Родился 2 марта 1998 года в Марганце. Начинал играть в футбол в местной школе "Шахтер", позже занимался в днепровском "Интере".
Амплуа: вратарь.
На профессиональном уровне выступал за молодежные команды "Александрии", донецкого "Шахтера" и киевского "Арсенала", а также "Сумы", "ВПК-Агро" и "Николаев".
Рост 190 см, вес 83 кг.
В "Металлисте" Андрей Бубенцов будет играть под номером 55.
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