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13.07.2021  16:54   

Футбол. Три новичка "Металлиста" - харьковский клуб усилил защиту (фото)

В составе харьковской команды появились два защитника и вратарь.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК Металлист, новыми игроками харьковской команды стали Эдуард Сарапий, Богдан Порох и Андрей Бубенцов.
 
Эдуард Сарапий
 
Родился 12 мая 1999 года в Запорожье. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет в школе "Металлурга". С 11 до 17 лет обучался в академии киевского "Динамо".
 
Амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник.
 
Рост 186 см, вес 74 кг.
 
На профессиональном уровне выступал за "Металлург" из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.
 
Харьковский "Металлист" пополнился тремя новыми игроками. Спорт Харьков
 
В "Металлисте" Эдуард Сарапий будет играть под номером 5.
 
Богдан Порох
 
Родился 5 августа 2000 года в Павлограде. Воспитанник местной школы "Космос". Позже занимался в школах донецкого "Металлурга" и "Днепра", выпускник Днепропетровского высшего училища физкультуры.
 
Харьковский "Металлист" пополнился тремя новыми игроками. Спорт Харьков
 
Амплуа: центральный защитник.
 
На профессиональном уровне выступал за молодежные команды "Стали" из Каменского, "Николаев-2" и "Николаев".
 
Рост 189 см, вес 80 кг.
 
В "Металлисте" будет играть под номером 31.
 
Андрей Бубенцов
 
Родился 2 марта 1998 года в Марганце. Начинал играть в футбол в местной школе "Шахтер", позже занимался в днепровском "Интере".
 
 
Амплуа: вратарь.
 
На профессиональном уровне выступал за молодежные команды "Александрии", донецкого "Шахтера" и киевского "Арсенала", а также "Сумы", "ВПК-Агро" и "Николаев".
 
 
Рост 190 см, вес 83 кг.
 
В "Металлисте" Андрей Бубенцов будет играть под номером 55.
 
Напомним, ранее мы писали, что харьковский Металлист усилился бразильцем и еще четырьмя игроками.
Источник:   Сайт ФК Металлист
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, новые игроки, спорт, легионеры, пополнение, сарапий, бубенцов
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