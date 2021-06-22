ФК "Металлист" взял на вооружение бразильца (ФОТО, ВИДЕО)
23-летний футболист будет выступать в "Металлисте" под игровым номером 98.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Металлист".
В понедельник, 21 июня, в отеле Kharkiv Palace 5* прошла презентация первого легионера возрожденного «Металлиста». Им стал бразилец Маилтон дос Сантос де Са.
"Несмотря на молодость, он уже имеет достаточный опыт игры на высоком уровне в Бразилии, — сказал Валерий Грига. — «Металлист» выдержал серьезную конкуренцию, сумев заполучить в свои ряды быстрого и техничного футболиста!.
Маилтон уже успел прогуляться по Харькову и город ему очень понравился.
" Первое, что бросилось в глаза по приезду, это логотипы «Металлиста» на огромных баннерах по всему городу. Очень понравился Харьков и инфраструктура, которую я здесь увидел. Впечатлили аэропорт, стадион и отель Kharkiv Palace, где я рад находиться в этот особенный для меня день. Очень красиво, хорошие впечатления. Думаю, буду много-много лет здесь жить", - отметил бразилец.
Александр Ярославский уверен, что усиление команды новыми игроками позволят "Металлисту" играть в Лиге Европы.
"Мы обещали, что мы вернем «Металлист» — мы его вернули, мы обещали, что мы восстановим инфраструктуру клуба — мы этим занимаемся, я обещал, что будут трансферы, которые позволят играть нам в Лиге Европы — вот, пожалуйста. И это только начало", — сказал на представлении нового игрока инициатор возрождения «Металлиста» Александр Ярославский.
Он также отметил, что в ближайшие дня будут представлены еще новые игроки.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на территории детской футбольной академии «Металлист» обустроят лучшие в Украине поля европейского класса.