22.06.2021 12:25

ФК "Металлист" взял на вооружение бразильца (ФОТО, ВИДЕО)

23-летний футболист будет выступать в "Металлисте" под игровым номером 98.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Металлист".

В понедельник, 21 июня, в отеле Kharkiv Palace 5* прошла презентация первого легионера возрожденного «Металлиста». Им стал бразилец Маилтон дос Сантос де Са.

"Несмотря на молодость, он уже имеет достаточный опыт игры на высоком уровне в Бразилии, — сказал Валерий Грига. — «Металлист» выдержал серьезную конкуренцию, сумев заполучить в свои ряды быстрого и техничного футболиста!.

Маилтон уже успел прогуляться по Харькову и город ему очень понравился.

" Первое, что бросилось в глаза по приезду, это логотипы «Металлиста» на огромных баннерах по всему городу. Очень понравился Харьков и инфраструктура, которую я здесь увидел. Впечатлили аэропорт, стадион и отель Kharkiv Palace, где я рад находиться в этот особенный для меня день. Очень красиво, хорошие впечатления. Думаю, буду много-много лет здесь жить", - отметил бразилец.

Александр Ярославский уверен, что усиление команды новыми игроками позволят "Металлисту" играть в Лиге Европы.

"Мы обещали, что мы вернем «Металлист» — мы его вернули, мы обещали, что мы восстановим инфраструктуру клуба — мы этим занимаемся, я обещал, что будут трансферы, которые позволят играть нам в Лиге Европы — вот, пожалуйста. И это только начало", — сказал на представлении нового игрока инициатор возрождения «Металлиста» Александр Ярославский.

Он также отметил, что в ближайшие дня будут представлены еще новые игроки.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на территории детской футбольной академии «Металлист» обустроят лучшие в Украине поля европейского класса.