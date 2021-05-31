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31.05.2021  13:29   

Терехов и Ярославский возродили ФК «Металлист»: подробности

В субботу, 29 мая, харьковский клуб “Металл” провел последнюю игру под старым названием против “Кривбасса” в финальном матче Второй лиги. Харьковчане одержали уверенную победу со счетом 3:0. Игру нашей команды на стадионе поддерживали почти 40 тысяч болельщиков.


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В тот же день Игорь Терехов и Александр Ярославский объявили о том, что Харьков возвращает себе легендарную команду “Металлист”. На данный момент уже запущена юридическая процедура переименования ФК «Металл» в ФК «Металлист», она продлится около месяца.
 
Игорь Терехов также отметил, что 10 июня депутаты облсовета должны проголосовать за передачу имущества ФК «Металлист» в коммунальную собственность города, после чего городская власть восстановит необходимую инфраструктуру: 
 
“Мы обеспечим все условия и для основного состава команды, и для детей, которые тренируются в академии. Будем работать на условиях партнерства городской громады и частного бизнеса”, - сообщил и.о. мэра.
 
Со своей стороны, Александр Ярославский заверил, что “Металлист” уже никогда из Харькова не уйдет. Он также отметил, что сейчас идет процесс усиления команды, поэтому “Металлист” может рассчитывать на реализацию амбициозных планов. 
“Первая лига пролетит быстро, а там надо готовится и к премьер-лиге, и еврокубковым матчам”, – считает Ярославский. 
 
Такие планы ставят перед собой и всей командой «Металлист» исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и Президент группы DCH Александр Ярославский.
 
После передачи команды ФК «Металлист» со всей инфраструктурой, включая тренировочную базу и детскую футбольную академию, на баланс города, будет проведен аудит всех активов. Далее, совместно с группой компаний DCH, согласуются условия частно-городского партнерства, на которых будет финансироваться «Металлист».
 
«Есть те мероприятия, которые мы должны выполнить по улучшению инфраструктуры. Инфраструктуры стадиона, инфраструктуры футбольных полей и академии, где надо заниматься детям нашим. Это те детки, которые придут и будут играть в футбольном клубе «Металлист». Есть футбольная база, где будет готовиться основная команда лидирующего состава. Поэтому мы полностью рассчитали, мы полностью понимаем, какие финансовые возможности есть у города. Мы понимаем тот ресурс, который будет вкладывать Александр Владиленович. Именно на основании частно-городского партнерства будет воссоздана та инфраструктура, которая должна быть», – резюмировал Игорь Терехов.
 
Напомним, харьковский «Металлист» основан в 1925 году и является одной из старейших футбольных команд Украины. Летом 2016 года команда была лишена профессионального статуса. В 2019 году бывшим спортивным директором «Металлиста» была создана команда «Металл». 29 марта 2021 года на игре ФК «Металл» – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) было объявлено о том, что клуб «Металл» прекращает свое существование, запущена юридическая процедура переименования ФК «Металл» в ФК «Металлист».
Тэги:  игорь терехов, александр ярославский, металлист
 
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