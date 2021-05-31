31.05.2021 13:29

Терехов и Ярославский возродили ФК «Металлист»: подробности

В субботу, 29 мая, харьковский клуб “Металл” провел последнюю игру под старым названием против “Кривбасса” в финальном матче Второй лиги. Харьковчане одержали уверенную победу со счетом 3:0. Игру нашей команды на стадионе поддерживали почти 40 тысяч болельщиков.



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В тот же день Игорь Терехов и Александр Ярославский объявили о том, что Харьков возвращает себе легендарную команду “Металлист”. На данный момент уже запущена юридическая процедура переименования ФК «Металл» в ФК «Металлист», она продлится около месяца.

Игорь Терехов также отметил, что 10 июня депутаты облсовета должны проголосовать за передачу имущества ФК «Металлист» в коммунальную собственность города, после чего городская власть восстановит необходимую инфраструктуру:

“Мы обеспечим все условия и для основного состава команды, и для детей, которые тренируются в академии. Будем работать на условиях партнерства городской громады и частного бизнеса”, - сообщил и.о. мэра.

Со своей стороны, Александр Ярославский заверил , что “Металлист” уже никогда из Харькова не уйдет. Он также отметил, что сейчас идет процесс усиления команды, поэтому “Металлист” может рассчитывать на реализацию амбициозных планов.

“Первая лига пролетит быстро, а там надо готовится и к премьер-лиге, и еврокубковым матчам”, – считает Ярославский.

Такие планы ставят перед собой и всей командой «Металлист» исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и Президент группы DCH Александр Ярославский.

После передачи команды ФК «Металлист» со всей инфраструктурой, включая тренировочную базу и детскую футбольную академию, на баланс города, будет проведен аудит всех активов. Далее, совместно с группой компаний DCH, согласуются условия частно-городского партнерства, на которых будет финансироваться «Металлист».

«Есть те мероприятия, которые мы должны выполнить по улучшению инфраструктуры. Инфраструктуры стадиона, инфраструктуры футбольных полей и академии, где надо заниматься детям нашим. Это те детки, которые придут и будут играть в футбольном клубе «Металлист». Есть футбольная база, где будет готовиться основная команда лидирующего состава. Поэтому мы полностью рассчитали, мы полностью понимаем, какие финансовые возможности есть у города. Мы понимаем тот ресурс, который будет вкладывать Александр Владиленович. Именно на основании частно-городского партнерства будет воссоздана та инфраструктура, которая должна быть», – резюмировал Игорь Терехов.

Напомним, харьковский «Металлист» основан в 1925 году и является одной из старейших футбольных команд Украины. Летом 2016 года команда была лишена профессионального статуса. В 2019 году бывшим спортивным директором «Металлиста» была создана команда «Металл». 29 марта 2021 года на игре ФК «Металл» – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) было объявлено о том, что клуб «Металл» прекращает свое существование, запущена юридическая процедура переименования ФК «Металл» в ФК «Металлист».