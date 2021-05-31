31.05.2021 12:50

Время разбивать копилки: в Украине 10-копеечную монету можно продать за "кругленькую" сумму

На украинских аукционах монету номиналом 10 копеек 1992 года выпуска продали за кругленькую сумму. Однако не за все монеты этого номинала хорошо заплатят.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой данные аукциона Violity.com.

Недавно такую монету продали за 16 600 грн. Всего на аукционе можно найти 44 таких лота. А на днях, 29 мая такую же монету продали уже за 15 000 грн.

Как отмечает портал monety.in.ua , за приличную сумму можно продать только монету с особым штампом. Цена, в зависимости от штампа, варьируется от 20 до 17 000 грн. Поэтому, разбив копилку или порывшись в карманах, можно найти как обычные 10 копеек, так и редкие экземпляры. Самый редкий и дорогой штамп – 4ВАм.

Что искать на монетах:

Выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан).

Гурт с мелкой насечкой.

Оформлены монеты одинаково: на аверсе размещен трезубец и надпись "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 копеек от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.