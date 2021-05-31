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31.05.2021  12:43   

Срочный розыск: в Харькове пропала 82-летняя женщина (ФОТО)

В Харькове разыскивают 82-летнюю Александру Иосифовну Шевченко.


//Facebook

Женщина находится в розыске ХРУП №1, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам родных, у Александры Иосифовны расстройство памяти.

Приметы: рост примерно 165 см, худого телосложения, седые волосы.

Одета в темное платье, платок, при себе имела черную сумку.

Женщина может находиться в районе Большой Даниловки, Северной Салтовки, Героев труда, поселка Жуковского.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александры Иосифовны Шевченко или вы где-либо ее видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 098 440-10-58 или в полицию на линию «102».

Репосты в Фейсбуке приветствуются.

82-летняя Александру Иосифовну Шевченко пропала без вести в Харькове

Напомним, в Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова.

Тэги:  пропал без вести, харьков
 
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