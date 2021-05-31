31.05.2021 12:43

Срочный розыск: в Харькове пропала 82-летняя женщина (ФОТО)

В Харькове разыскивают 82-летнюю Александру Иосифовну Шевченко.



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Женщина находится в розыске ХРУП №1, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



По словам родных, у Александры Иосифовны расстройство памяти.



Приметы: рост примерно 165 см, худого телосложения, седые волосы.



Одета в темное платье, платок, при себе имела черную сумку.



Женщина может находиться в районе Большой Даниловки, Северной Салтовки, Героев труда, поселка Жуковского.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александры Иосифовны Шевченко или вы где-либо ее видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 098 440-10-58 или в полицию на линию «102».



Репосты в Фейсбуке приветствуются.

Напомним, в Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова.