В Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова.
80-летний Александр Александрович Белозеров 19 мая в 14.30 вышел из дома по адресу г. Харьков, ул. Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, имеется лысина, глаза голубые.
Был одет: теплая черная кепка, короткая искусственная дубленка темного серого цвета, черные брюки, черные туфли.
Особые приметы: на затылке крупная родинка, возможно в очках для коррекции зрения.
Мужчина страдает потерей памяти!
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Александровича Белозерова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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