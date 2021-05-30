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30.05.2021  13:28   

В Харькове пропал без вести 80-летний мужчина (ФОТО)

В Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова.


//t.me/poisk_milena

80-летний Александр Александрович Белозеров 19 мая в 14.30 вышел из дома по адресу г. Харьков, ул. Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, имеется лысина, глаза голубые.

Был одет: теплая черная кепка, короткая искусственная дубленка темного серого цвета, черные брюки, черные туфли.

Особые приметы: на затылке крупная родинка, возможно в очках для коррекции зрения.

Мужчина страдает потерей памяти!

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Александровича Белозерова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

В Харькове разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
 
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