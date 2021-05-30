30.05.2021 13:28

В Харькове пропал без вести 80-летний мужчина (ФОТО)

В Харькове с 19 мая разыскивают 80-летнего Александра Александровича Белозерова.



//t.me/poisk_milena

80-летний Александр Александрович Белозеров 19 мая в 14.30 вышел из дома по адресу г. Харьков, ул. Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, имеется лысина, глаза голубые.



Был одет: теплая черная кепка, короткая искусственная дубленка темного серого цвета, черные брюки, черные туфли.



Особые приметы: на затылке крупная родинка, возможно в очках для коррекции зрения.



Мужчина страдает потерей памяти!



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Александровича Белозерова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».