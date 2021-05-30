30.05.2021 14:05

В парке Горького для юных харьковчан начался праздник ко Дню защиты детей (ВИДЕО, ФОТО)

Днем 30 мая аллеи, площади и тематические зоны парка Горького стали локациями для празднования Дня защиты детей.



// РЕДПОСТ

Праздник в парке Горького начался в полддень и закончится в половине десятого вечера концертом группы «Льюис Кэрол», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сейчас площадки для исполнителей, конкурсов и игр расположены по всему парку.

Для маленьких харькован работают мастер-классы, анимации с ростовыми куклами, а также концертная программа на главной сцене парка, частью которой станет шоу мыльных пузырей.



В рамках праздника ко Дню защиты детей воспитанники клуба карате Тайкан проводят открытую тренировку на центральной аллее парка.

На главной аллее проходит конкурс рисунков на асфальте. Дети создают цветными мелками рисунки, которые превратятся в совместное полотно «Город твоей суперсилы». Все участники получат сладкие подарки, а лучшие работы будут отмечены особыми призами.







В рамках конкурса рисунков проводится флешмоб «Город твоей суперсилы».На больших листах бумаги могут оставить разноцветный отпечаток своей ладошки.



