30.05.2021 15:07

Исторический матч «Металла» побил рекорд посещаемости

Матч, состоявшийся 30 мая на стадионе «Металлист», между харьковским «Металлом» и криворожским «Кривбассом» посетили больше 32 тысяч болельщиков.



// РЕДПОСТ

Матч между «Металлом» и «Кривбассом» в Харькове собрал на стадионе 32 300 болельщиков, что стало рекордом посещаемости среди всех лиг Украины в этом сезоне, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Спортарену.

С оглядкой на другие спортивные сезоны, этот матч установил новый новый рекорд посещаемости как Второй лиги, так и ПФЛ в целом.



Предыдущий рекорд посещаемости во Второй лиге продержался 3,5 года. В сезоне 2017/18 матч между Металлистом 1925 и СК Днепр-1 посетили 14 521 болельщик.



До сегодня самым посещаемым матчем в турнирах под эгидой ПФЛ (без элитного дивизиона Украины) был поединок сумского Спартака с Нефтяником в сезоне 2002/03. Встречу посетили 29 300 болельщиков.



Напомним, в матче 24-го тура Второй лиги «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0 и вышел в Первую лигу.

Перед матчем харьковские болельщики автопробегом и маршем отпразднование возрождение команды «Металлист».