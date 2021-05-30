Главная Новости Харькова Спорт Исторический матч «Металла» побил рекорд посещаемости
30.05.2021  15:07   

Исторический матч «Металла» побил рекорд посещаемости

Матч, состоявшийся 30 мая на стадионе «Металлист», между харьковским «Металлом» и криворожским «Кривбассом» посетили больше 32 тысяч болельщиков.


// РЕДПОСТ

Матч между «Металлом» и «Кривбассом» в Харькове собрал на стадионе 32 300 болельщиков, что стало рекордом посещаемости среди всех лиг Украины в этом сезоне, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Спортарену.

С оглядкой на другие спортивные сезоны, этот матч установил новый новый рекорд посещаемости как Второй лиги, так и ПФЛ в целом.

Предыдущий рекорд посещаемости во Второй лиге продержался 3,5 года. В сезоне 2017/18 матч между Металлистом 1925 и СК Днепр-1 посетили 14 521 болельщик.

До сегодня самым посещаемым матчем в турнирах под эгидой ПФЛ (без элитного дивизиона Украины) был поединок сумского Спартака с Нефтяником в сезоне 2002/03. Встречу посетили 29 300 болельщиков.

Напомним, в матче 24-го тура Второй лиги «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0  и вышел в Первую лигу.

Перед матчем харьковские болельщики автопробегом и маршем отпразднование возрождение команды «Металлист».

Источник:   Спортарена
 Тэги:  металлист, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Спорт Как в Харькове проходил футбольный матч «Металл» - «Кривбасс». Большой фоторепортаж   29.05 Общество Большой танцевальный флешмоб и шествие фанатов: в Харькове празднуют возрождение «Металлиста» (ФОТО)   29.05 Спорт Сухая победа: «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0  
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 