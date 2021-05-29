В субботу, 29 мая, в Харькове болельщики и фанаты футбола празднуют возрождение команды «Металлист».
Сейчас колонна автолюбителей отправилась с площади Свободы на площадь Конституции, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В колонне больше 70 машин – болельщики команды приехали на марш семьями, компаниями друзей, и в три часа автопробег начался.
Автомобили украшены флагами с эмблемой футбольного клуба и лозунгом «Лишь в одну команду верим».
В ожидании автоколонны на площади Конституции выступления музыкантов, концерты.
Когда автоколонна прибудет на площадь, на площади состоится флешмоб, потом болельщики пройдут шествием по маршруту: Московский проспект – Гимназическая (Красношкольная) набережная – улица Шота Руставели – площадь Героев Небесной Сотни – проспект Гагарина – улица Плехановская. Финишной точкой станет парковка у южной трибуны стадиона «Металлист».
В половине четвертого болельщики двинулись с площади Конституции к стадиону «Металлист». Пешие фанаты двигаются маршем по Московскому проспекту, автоколонна подъезжает к стадиону «Металлист».
В 17:00 на стадионе «Металлист» состоится матч 24-го тура Второй лиги. Харьковский «Металл» выйдет против криворожского «Кривбасса». Обе команды уже обеспечили себе выход в Первую лигу.
Напомним, автопробег и марш футбольных фанатов изменит траффик пассажирского транспорта от центра города до стадиона «Металлист».
Ранее РЕДПОСТ писал, что Александр Ярославский пообещал вернуть бренд "Металлиста". "В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот "Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов". - заявил Ярославский.
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
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