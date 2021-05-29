29.05.2021 15:34

В Харькове начался марш болельщиков «Металлиста» (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

В субботу, 29 мая, в Харькове болельщики и фанаты футбола празднуют возрождение команды «Металлист».



// РЕДПОСТ

Сейчас колонна автолюбителей отправилась с площади Свободы на площадь Конституции, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В колонне больше 70 машин – болельщики команды приехали на марш семьями, компаниями друзей, и в три часа автопробег начался.

Автомобили украшены флагами с эмблемой футбольного клуба и лозунгом «Лишь в одну команду верим».

В ожидании автоколонны на площади Конституции выступления музыкантов, концерты.

Когда автоколонна прибудет на площадь, на площади состоится флешмоб, потом болельщики пройдут шествием по маршруту: Московский проспект – Гимназическая (Красношкольная) набережная – улица Шота Руставели – площадь Героев Небесной Сотни – проспект Гагарина – улица Плехановская. Финишной точкой станет парковка у южной трибуны стадиона «Металлист».

В половине четвертого болельщики двинулись с площади Конституции к стадиону «Металлист». Пешие фанаты двигаются маршем по Московскому проспекту, автоколонна подъезжает к стадиону «Металлист».

В 17:00 на стадионе «Металлист» состоится матч 24-го тура Второй лиги. Харьковский «Металл» выйдет против криворожского «Кривбасса». Обе команды уже обеспечили себе выход в Первую лигу.

Напомним, автопробег и марш футбольных фанатов изменит траффик пассажирского транспорта от центра города до стадиона «Металлист».

Ранее РЕДПОСТ писал, что Александр Ярославский пообещал вернуть бренд "Металлиста". "В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот "Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов". - заявил Ярославский.