29.05.2021 14:21

На центральной площади Харькова – фаер-шоу в честь возрождения «Металлиста» (ВИДЕО)

В субботу, 29 августа, футбольные фанаты отмечают переход команды «Металл» в Первую лигу чемпионата Украины.



// РЕДПОСТ

Харьковские болельщики устроили фаершоу в честь возрождения «Металлиста», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

На площади заранее были нарисованы буквы М и Х – «Металлист» Харьков – и на этой площадке прошло фаер-шоу в честь харьковского клуба.

Как и анонсировалось ранее, шествие болельщиков и фанатов харьковской команды начнется на площади Свободы с автопробега.

По одной стороне площади Свободы выстроилась колонна автолюбителей – больше 70 машин, которые в три часа дня двинутся по Сумской в сторону площади Конституции.

Автомобили украшены флагами с эмблемой футбольного клуба и лозунгом «Лишь в одну команду верим».

Сейчас на площади Конституции тоже проходят флешмобы, выступления музыкантов, концерты. Когда автоколонна прибудет на площадь, болельщики и фанаты пройдут шествием по маршруту: Московский проспект – Гимназическая (Красношкольная) набережная – улица Шота Руставели – площадь Героев Небесной Сотни – проспект Гагарина – улица Плехановская.

Финишной точкой станет парковка у южной трибуны стадиона «Металлист».

В 17:00 на стадионе «Металлист» состоится матч 24-го тура Второй лиги. Харьковский «Металл» выйдет против криворожского «Кривбасса». Обе команды уже обеспечили себе выход в Первую лигу.







Напомним, автопробег и марш футбольных фанатов изменит траффик пассажирского транспорта от центра города до стадиона «Металлист».

Ранее РЕДПОСТ писал, что Александр Ярославский пообещал вернуть бренд "Металлиста". "В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот "Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов". - заявил Ярославский.