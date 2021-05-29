29.05.2021 13:15

Строительный мусор по цене брендового белья: в Харькове ловкий мошенник обманывал покупателей (ФОТО)

На столике возле метро за 500 гривен можно было купить кусок картонного утеплителя.

В Харькове задержан мошенник, который под видом брендового постельного белья продавал завернутый в отрез ткани строительный хлам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

45-летний мошенник орудовал в Киевском районе Салтовки – он искал своих жертв входа в метро «Студенческая» или «Академика Барабашова». Мужчина ставил столик, раскладывал на нем комплекты постельного белья с этикетками известных марок и торговал им по акционной цене – 500 гривен за полуторный комплект.

«Счастливчики», принеся покупки домой, обнаруживали внутри упаковки отрез ткани, в который был завернут кусок строительного утеплителя из картона.

Сейчас мошенник задержан. Правоохранители во время досудебного расследования уже установили 30 фактов совершения указанных уголовных правонарушений. Общей сумме злоумышленник присвоил около 15 тысяч гривен потерпевших.

28 мая мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем следствие продолжается и возможные пострадавшие все еще разыскиваются. Киевская окружная прокуратура Харькова призывает горожан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица, обращаться с соответствующими заявлениями в Харьковское районное управление полиции № 1 ГУ НП в области или непосредственно в окружную прокуратуру.

Напомним, в Харькове задержан курьер почтовой службы, который заказывал товары на вымышленные адреса, тайком на складе менял содержимое посылки, дальше невостребованный заказ возвращался отправителю.