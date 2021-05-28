28.05.2021 12:07

На Харьковщине предприимчивый почтальон "погорел" на жадности

Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб предприятию на сумму около 25 000 гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

В марте 20201 года в изюмские правоохранители приняли два заявления от представителя почтовой доставки. Он заявил, что из складского помещения периодически исчезают товары.

Правоохранители выяснили, что 25-летний мужчина, работая курьером и доставляя посылки клиентам, решил организовать преступную схему, в ходе которой он заказывал товары на вымышленные имена через интернет. После того, как на склад приходили посылки, он забирал заказ и менял его на другой товар. Саму же посылку, с другим уже товаром, возвращал на склад. Далее заказ возвращался отправителю в связи с истечением срока хранения посылки.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Уголовное производство направлено в Изюмский райсуд Харьковской области.