28.05.2021 12:07
На Харьковщине предприимчивый почтальон "погорел" на жадности
Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб предприятию на сумму около 25 000 гривен.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
В марте 20201 года в изюмские правоохранители приняли два заявления от представителя почтовой доставки. Он заявил, что из складского помещения периодически исчезают товары.
Правоохранители выяснили, что 25-летний мужчина, работая курьером и доставляя посылки клиентам, решил организовать преступную схему, в ходе которой он заказывал товары на вымышленные имена через интернет. После того, как на склад приходили посылки, он забирал заказ и менял его на другой товар. Саму же посылку, с другим уже товаром, возвращал на склад. Далее заказ возвращался отправителю в связи с истечением срока хранения посылки.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Уголовное производство направлено в Изюмский райсуд Харьковской области.
Напомним, правоохранители пресекли деятельность
организованной группы мошенников, которая работала через мобильное приложение Новой Почты. 30-летний организатор преступной группы и несколько исполнителей отбывали наказание в местах лишения свободы, откуда координировали деятельность других членов преступной группы, которые находятся на свободе.
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