28.05.2021 12:29

В Харькове открыли купальный сезон в фонтанах (ВИДЕО)

Детвора оккупировала фонтаны в разных районах Харькова.



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Первые купальщики замечены в цветомузыкальном фонтане на Южном вокзале, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Приближающее лето диктует свои жаркие правила, и жители асфальтированного мегаполиса используют все возможности получить комфортную прохладу.



И многочисленные фонтаны по всему Харькову, к сожалению, часто используются как открытые бесплатные бассейны.



В этом году детвора уже успела опробовать фонтан на Южном вокзале.





А также «обновить» недавно открытый фонтан на ХТЗ.

Однако подобные купания вредят пловцам, предупреждают специалисты.



На дне могут находиться как стекло, так и острые предметы. Можно как травмироваться о коммуникации на дне, так и повредить их, спровоцировав сбой в работе систем освещения и подачи воды.



Кроме того, люди с низким иммунитетом кожи могут подхватить болезни:

аллергические реакции, которые могут возникнуть в результате контакта кожи с веществом для обеззараживания воды;

острый герпес, очень частое заболевание при купании в холодной воде как следствие переохлаждения;

грибковые инфекции кожи - самые распространенные заболевания, поскольку грибок прекрасно растет во влажной среде.

Напомним, в прошлые годы, после открытия обновленного сада Шевченко все чаще происходят случаи купания в озере. Кое-где смельчаки забираются на мост и прыгают с высоты в воду.