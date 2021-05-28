Детвора оккупировала фонтаны в разных районах Харькова.
Первые купальщики замечены в цветомузыкальном фонтане на Южном вокзале, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Приближающее лето диктует свои жаркие правила, и жители асфальтированного мегаполиса используют все возможности получить комфортную прохладу.
И многочисленные фонтаны по всему Харькову, к сожалению, часто используются как открытые бесплатные бассейны.
В этом году детвора уже успела опробовать фонтан на Южном вокзале.
А также «обновить» недавно открытый фонтан на ХТЗ.
Однако подобные купания вредят пловцам, предупреждают специалисты.
На дне могут находиться как стекло, так и острые предметы. Можно как травмироваться о коммуникации на дне, так и повредить их, спровоцировав сбой в работе систем освещения и подачи воды.
Кроме того, люди с низким иммунитетом кожи могут подхватить болезни:
Напомним, в прошлые годы, после открытия обновленного сада Шевченко все чаще происходят случаи купания в озере. Кое-где смельчаки забираются на мост и прыгают с высоты в воду.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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