В Индустриальном районе открыли после реконструкции площадку перед ДК ХТЗ.
На площадке разместили фонтан, появились новые светильники, новая тротуарная плитка, лавочки, цветники. Съезд с террасы перед ДК оборудовали пандусом для колясок.
Раньше в этом месте уже размещался фонтан, но он длительное время не функционировал, пребывал в заброшенном состоянии.
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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