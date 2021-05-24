24.05.2021 20:46

В Харькове появился новый фонтан (ФОТО)

В Индустриальном районе открыли после реконструкции площадку перед ДК ХТЗ.





На площадке разместили фонтан, появились новые светильники, новая тротуарная плитка, лавочки, цветники. Съезд с террасы перед ДК оборудовали пандусом для колясок.

Раньше в этом месте уже размещался фонтан, но он длительное время не функционировал, пребывал в заброшенном состоянии.