В Харькове открылась выставка «Дарю мастерство». Новости Харькова

24.05.2021 20:06

В Харькове открылась выставка колледжа со 125-летней историей

Экспозиция «Дарю мастерство» будет работать до 5 июня 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, в экспозиции в "Искусстве Слобожанщины" представлены живописные и графические работы студентов и преподавателей Харьковского художественного колледжа.

Искусство преподавателей, студентов и выпускников, базируясь на лучших традициях и наработках классического академического искусства, открыто для других художественных направлений, стилей и тенденций в искусстве.

В рабрах можно заметить влияние импрессионизма, реализма и яркой декоративной манеры,.

Учебное заведение является важной частью художественного и культурной жизни Харькова.

Справка. КУ «ХВСХК» основано в 1896 году решением Харьковской городской думы на базе частной художественной школы Раевской-Ивановой. Первый директоро училища - ученик И. Репина Александр Любимов, а преподавателями - выпускники Репинской мастерской.

Сегодня училище известно в постсоветском и мировом художественном контексте благодаря своим выпускникам разных лет.