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24.05.2021  20:06   

В Харькове открылась выставка колледжа со 125-летней историей

Экспозиция «Дарю мастерство» будет работать до 5 июня 2021 года.

В Харькове открылась выставка «Дарю мастерство». Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, в экспозиции в "Искусстве Слобожанщины" представлены живописные и графические работы студентов и преподавателей Харьковского художественного колледжа.
 
Искусство преподавателей, студентов и выпускников, базируясь на лучших традициях и наработках классического академического искусства, открыто для других художественных направлений, стилей и тенденций в искусстве.
 
В рабрах можно заметить влияние импрессионизма, реализма и яркой декоративной манеры,.
 
Учебное заведение является важной частью художественного и культурной жизни Харькова.
 
Справка. КУ «ХВСХК» основано в 1896 году решением Харьковской городской думы на базе частной художественной школы Раевской-Ивановой. Первый директоро училища - ученик И. Репина Александр Любимов, а преподавателями - выпускники Репинской мастерской.
 
Сегодня училище известно в постсоветском и мировом художественном контексте благодаря своим выпускникам разных лет.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, репин, харьков, художественный колледж, учиище
 
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