В Харькове открылась выставка «Дарю мастерство». Новости Харькова

24.05.2021 20:06
В Харькове открылась выставка колледжа со 125-летней историей
Экспозиция «Дарю мастерство» будет работать до 5 июня 2021 года.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, в экспозиции в "Искусстве Слобожанщины" представлены живописные и графические работы студентов и преподавателей Харьковского художественного колледжа.
Искусство преподавателей, студентов и выпускников, базируясь на лучших традициях и наработках классического академического искусства, открыто для других художественных направлений, стилей и тенденций в искусстве.
В рабрах можно заметить влияние импрессионизма, реализма и яркой декоративной манеры,.
Учебное заведение является важной частью художественного и культурной жизни Харькова.
Справка. КУ «ХВСХК» основано в 1896 году решением Харьковской городской думы на базе частной художественной школы Раевской-Ивановой. Первый директоро училища - ученик И. Репина Александр Любимов, а преподавателями - выпускники Репинской мастерской.
Сегодня училище известно в постсоветском и мировом художественном контексте благодаря своим выпускникам разных лет.